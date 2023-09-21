近年流行洞洞鞋配襪子的穿搭，一名女子觀察路上行人這樣穿的比例愈來愈高，問為何會流行，吸引逾5千名網友討論，有人分享洞洞鞋配襪子的4大優勢，如厚底設計能減少後腳跟龜裂和死皮增生、消除腳臭、降低曬傷面積及避免腳過度摩擦，但也有人提醒，穿洞洞鞋搭乘電扶梯要小心被捲入的危機。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，不懂為何這麼多人穿洞洞鞋配襪子，且比例愈來愈高，問網友流行的原因。貼文吸引逾5千名網友討論，不少人疑惑「我外甥女最近超喜歡穿這樣」、「我也不懂」、「這鞋子我認真不懂，我也想知道這鞋子為什麼有人買」、「相信90%都是跟流行而已」。

有愛好者分享洞洞鞋配襪子的4大優點，包括厚底設計，減少後腳跟龜裂機率及死皮增生、透氣能消除腳臭、降低曬傷面積、穿襪子能避免足部過度摩擦而長繭，強調「不是跟風穿」、「防曬、通風、透氣、不易流腳汗、可大大降低腳臭的產生」、「一開始我也覺得醜，實際穿過就愛上」、「穿過就回不去」。

有人提醒穿洞洞鞋搭電扶梯要特別小心，以免被捲入，也要避免給6歲以下的孩童穿，「這種鞋不適合6歲以下孩童穿」、「穿這種鞋子搭電扶梯要注意，有被捲入的風險」。