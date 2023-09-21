新北市瑞芳昨發生20人登山團相約到八分寮爬山，爬到一半一隻黃腳虎頭蜂來襲，一名山友揮手驅趕，卻引來百隻虎頭蜂圍攻，造成2人死亡、11人受傷。對此，新北市動保處表示，登山時預防虎頭蜂攻擊有4招，包括穿長袖淺色衣帽、別擦香水並攜帶含 DEET 防蚊液防蜂、看到有1、2隻虎頭蜂時快離開、避免前往人煙稀少的地方。

新北市動保處近日分享在山裡避免被虎頭蜂攻擊的方法，基本上虎頭蜂不會主動攻擊人，若闖入蜂巢警戒範圍內，看到有1、2隻蜂在警戒，要趕快以衣服或手肘保護頭部，壓低身體趕快離開，千萬不要反應激烈，大動作揮動手臂、奔跑等，容易刺激虎頭蜂釋放費洛蒙，引發大批蜂群攻擊。

動保處表示，虎頭蜂攻擊時會選擇黑色、有絨毛、正在移動的目標，也就是人的頭部，所以登山應穿著「淺色長袖衣物」，減少皮膚露出，遇虎頭蜂螫咬時，戴上淺色帽子保護頭，避免穿短褲、顏色鮮艷衣服。

動保處並提醒，登山別擦香水、味道濃的化妝品，並隨身攜帶含 DEET 的防蚊液防蜂，因為虎頭蜂喜歡腐敗果實汁液、味道濃郁的樹汁，香水會吸引虎頭蜂來覓食。此外，爬山時應盡量在步道上活動，避免前往人煙稀少的古道秘境，擾動蜂群。