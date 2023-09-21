智崴集團將「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」設定為最新設備展示空間，結合基隆這個濱海城市的特色，不僅讓體感科技有機會接觸國內旅客，更可以延伸觸角，讓世界各地旅客、國際郵輪的貴賓都能透過遊玩，體驗到日常所無法得到的娛樂享受。

智崴集團董事長歐陽志宏指出，當初打造這個場館的時候就有無窮的想像力，除了期待能將ANIVERSE打造成全台最厲害的實境體感基地，也希望將場館頂樓的LED打造成全台最厲害的裸視3D弧形螢幕，但其實建造的過程很不容易，因為LED是曲面的關係，它的拼接跟鋼構計算必須非常精準，距離差一點點就會有問題，必須很仔細的拼接，透過友達技術，順利完成全台最大「裸視3D弧形廣告牆」。

友達技術長廖唯倫表示，相較傳統投影技術，LED擁有空間、外型不受限之優勢，可提供虛擬遊樂設施巨型沉浸式感受。同時，友達ALED超高動態對比的優異畫質表現，更有效展現與現實世界幾無區別的虛擬空間。很榮幸友達穩定可靠的ALED技術，能與生態圈夥伴智崴攜手打造新穎的遊樂設備場域，共同刷新元宇宙體驗新指標。

為符合ANIVERSE元宇宙虛實交錯的空間概念，友達運用ALED顯示屏可無縫拼接、達到客製化大尺寸設計與形體，具有不受形狀限制、無限擴張的優勢，打造裸視3D螢幕，並利用ALED獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域、反應時間快等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，於戶外光亮環境下，不論是太空飛行船，或是來自多重宇宙的褐色短毛貓跳躍影像，都彷彿穿越星球、立體浮現於建築上，生動傳遞數位藝術型態。