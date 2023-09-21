許多女性在找對象時，都希望對方是獨立且有擔當的男人，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊女、處女女、摩羯女最討厭把女友當成媽的男人，其中摩羯女光想到就深惡痛覺，更是會敬而遠之，認為跟對方談戀愛是浪費時間。

▍牡羊女

牡羊女朝氣滿滿、精神十足，喜歡有實力的男人，雖然她們非常獨立，也有能力照顧別人，但即使再怎麼強勢，也有想變身成小女孩被對方照顧的時候，若碰上把女友當媽的男人，會覺得十分頭痛。

▍處女女

處女女懂得如何給人「媽媽般細緻的關愛」，但她們並不喜歡那種事事都要別人安排，當大爺的男人。雖說她們願意為男友包攬許多事，但認為男人應該要有擔當，不能一直都像個小孩，不會規劃未來，只想混生活。

▍摩羯女

摩羯女是大女人主義的類型，她們有著獨立的個性，容易成為生活中的強者，因此她們的眼界自然也很高，若是能力比不上她們的男人，可能連看都懶得看，更不希望做牛做馬服侍男人，光想到就深惡痛覺、敬而遠之，跟對方談戀愛，簡直是浪費時間。