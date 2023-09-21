烏克蘭總統澤倫斯基今天首度就俄羅斯侵烏一事，親自參與聯合國安全理事會特別會議，俄國駐聯合國大使涅班濟亞在會議開始時，便強力反對澤倫斯基發言。

路透社報導，在這場劍拔弩張的會議中，安理會輪值主席國阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）藉機嘲諷俄羅斯一番。俄羅斯長期宣稱「侵烏並不等同於戰爭」，而是一次「特別軍事行動」。

素來以尖銳幽默感聞名的拉瑪說：「我想向俄羅斯同僚及在座的每個人保證，這絕不是阿爾巴尼亞總理發起的一場『特別行動』。」現場隨即傳出陣陣低笑聲。

拉瑪接著對涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說：「這項問題有個解決方案…如果你同意停止戰爭，澤倫斯基總統就毋須發言。」

涅班濟亞拒絕同意；他說，這場會議只是一場表演，並且抨擊拉瑪的言論帶有政治色彩，說他未能在會議中堅守中立立場。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會後在社群媒體感謝拉瑪，讚許兼具藝術家和前籃球運動員身分的他「向全世界示範如何正確對待俄羅斯和其謊言與虛偽。」

經過反覆討論，澤倫斯基要求剝奪俄羅斯擁有的安理會常任理事國身分，撤銷其否決權，作為入侵烏克蘭的懲罰。俄羅斯在二戰後成為安理會5個常任理事國之一。

澤倫斯基離席後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov ）才現身，刻意避免與澤倫斯基正面交鋒；拉夫羅夫為莫斯科享有否決權進行了合法性辯護，同時指責基輔和西方國家只在符合自身利益的情況下，才「選擇性」地遵守1945年訂定的「聯合國憲章」（U.N. Charter）原則。