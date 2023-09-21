43歲大陸男星張魯一擁有深邃五官與帥氣外表，撞臉男神胡歌，因此也有「翻版胡歌」的封號，2014年演出電視劇《紅色》走紅，近日狗仔爆料張魯一驚傳失聯半個月，新劇要開拍如今劇組火燒屁股，對此，張魯一工作室昨晚回應想公開張魯一的手機號碼，接著強調他正閉關創作中，感謝大家想念，否認人間蒸發。

大陸近年自媒體盛行，八卦媒體《快手搜索懂瓜呱》近日報導，張魯一疑似失聯將近半個月，「然後他老婆也說連繫不上他，這個劇都要開拍了，一直聯繫不上張魯一」，傳聞是張曉龍主導的新劇本作品先前找了張魯一演男二，但片方聯繫不上本人，且兩個電話號碼都打不通。

張魯一驚傳失聯。（圖／翻攝自鱼旦先生工作室微博）

對此，張魯一的工作室微博「魚旦先生工作室」昨回應是假報導，「好猶豫啊，我要不要把張老師正在使用的手機號碼公佈一下」，並表示張魯一只是在閉關創作角色，沒有失聯，引來粉絲回應：「看吧，現在都是問你要手機號碼的，你給不給吧」、「所以，手機號碼呢，急急（伸手）」、「大家太想念他了」、「給我手機號碼（歇斯底里）」。

工作室澄清張魯一並未人間蒸發。（圖／翻攝自鱼旦先生工作室微博）

張魯一畢業於中央戲劇學院導演系，2011年獲得北京大學藝術碩士學位，除了《紅色》，也演出過電影《黃金時代》、《嫌疑人X的獻身》，近年演出電視劇《完美伴侶》、《精英律師》，他外型神似胡歌，但私生活比胡歌還神秘，2015年與戴洛晴結婚，先前張魯一出席《南方車站的聚會》力挺胡歌，張魯一開玩笑說：「胡歌老師今天肯定有很多廳要跑，如果胡老師太累了的話，我可以替他」，而胡歌也拿出和張魯一同款眼鏡上演兄弟同框，笑翻觀眾。