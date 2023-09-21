71歲的作家李昂昨在臉書點名台北市長蔣萬安，稱自己最近身體不適，搭台北捷運的時候，卻遇到3位年輕人坐在博愛座上不願讓座，引起兩派網友論戰，資深媒體人羅友志今在臉書發文，怒批李昂根本是「老嬰」，認為博愛座真的應該拿掉了。

羅友志今在臉書發文表示，他真的很討厭「博愛座」，看到作家李昂發文抱怨捷運上年輕人不讓座、對她翻白眼，還要蔣萬安踹共，忍不住吐槽說「巨嬰也就罷了，老嬰的人怎麼也越來越多？」

羅友志指出，作家的用字精準度自不在話下，他想問「不舒服」是要如何看出來？也忍不住反問「我比你們老」就該是博愛座使用的標準嗎？種種不合理，讓他坦言真的該拿掉博愛座了。

羅友志說，悠遊卡前董座也曾在臉書上說「越來越老年化的社會，會出現80歲抱怨70歲不讓座的現象！」因此敬老是態度，而不是規則；在博愛座的制度前面，被老嬰放大成「規矩」，還要家長出來「主持公道」，這制度早就走鐘了。

羅友志表示，經痛和一些開刀的疼痛很難看出來，而且若說到「勞累」，以台灣的社會發展，所謂的「老人」不但經濟優渥，很多人都經過錢淹腳目的時代賺了不少錢，加上這20年運動風氣盛行，身體普遍硬朗；反觀這些不該坐博愛座的「年輕人」，經濟條件不佳，經常身兼三、四個差，身體勞累程度，絕對不亞於趾高氣揚的「老嬰」，這個真的「看」得出來嗎？

羅友志說，這些年輕人可以發洩的地方只有IG和Dcard等，比起作家的影響力很不公平，而且這樣公審年輕人，向蔣萬安告狀的行為，不更是「老嬰」行為嗎？而且不要忘了蔣萬安是公僕，不是大家的爸爸。

羅友志坦言，因為這些「老嬰」，他搭捷運，除非空位非常多，否則他一定站著，即便他已滿頭白髮、年過半百，因為他真的很怕70歲的人給他白眼，身為公眾人物很容易被公審，他認為博愛座早就失去時代意義，真的可以拿掉了。