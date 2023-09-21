愛美是人的天性 ，許多人藉著「進廠維修」讓顏值再升級 ，日本一位名叫「かりん」的女生 ，就花費超過800萬日圓去整形，還放上前後素顏的對比照，判若兩人的狀態讓網友直呼不可思議。

かりん在推特公開整形的諸多細節，詳細透露做了開眼角、抽脂等一系列手術，粗估至少花了800萬日元（約173萬新台幣），不過實際手術費用其實遠遠超過這數字，讓她強調：「不想要再計算」，此外，她不僅在日本診所進行手術，還為此特地搭機飛往韓國動刀，可以說是為了變漂亮，不計一切代價的付出。

かりん公開整型前後的素顏對比照，不僅圓潤臉型變成鵝蛋臉，雙眼也變得炯炯有神，就連膚質都明顯變好，最讓人驚訝莫過於外型變成一名甜姐兒，與手術前的照片對比起來，根本是判若兩人，吸引近20萬人按讚朝聖，紛紛留言：「整形如果能變得這麼可愛，那我就打算去動手術了」、「宛如乃木坂的美女」、「雖然不喜歡人工美女，但這張確實很可愛」。