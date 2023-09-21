基泰大直造成鄰房龜裂下陷，25日將強制拆除下陷的大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓2棟計25戶建築物。台北市副市長李四川21日證實，塌陷房屋每天以萬分之6沉陷傾斜。專業公會技師表示，雖然目前並無立即危險，但地質、結構都不穩定，建議仍要儘快拆除。
民進黨台北市議員陳怡君指出，大直街94巷1弄地面下陷，目前已經裝置路面沉陷點，配合水準儀測量，繼續觀測。
中華民國大地工程技師公會理事長施志鴻說，目前並沒有立即危險性，但仍建議儘快拆除，因為塌陷房屋已經是危樓，地質和結構都不穩定。
基泰大直造成鄰房龜裂下陷，25日將強制拆除下陷的大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓2棟計25戶建築物。台北市副市長李四川21日證實，塌陷房屋每天以萬分之6沉陷傾斜。專業公會技師表示，雖然目前並無立即危險，但地質、結構都不穩定，建議仍要儘快拆除。
民進黨台北市議員陳怡君指出，大直街94巷1弄地面下陷，目前已經裝置路面沉陷點，配合水準儀測量，繼續觀測。
中華民國大地工程技師公會理事長施志鴻說，目前並沒有立即危險性，但仍建議儘快拆除，因為塌陷房屋已經是危樓，地質和結構都不穩定。
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