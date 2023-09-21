台南市消防局第二大隊大隊長王騰毅（左二）及中隊長廖鼎鈞（左一）21日代表消防局到醫院張貼紅榜、致贈獎狀。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

李忠信說，演訓制式化不能一成不變，必須尋找弱點，持續精進，讓演訓更生動與逼真。。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆新樓醫院行政部工務組組長李忠信，今年由台南市消防局第二大隊提報參選消防局優良防火管理人，經由初評7家場所獲選為前3名，之後更在全國所有參選者中脫穎而出，入選全國十大優良防火管理人，第二大隊大隊長王騰毅及中隊長廖鼎鈞21日代表消防局到醫院張貼紅榜、致贈獎狀。

李忠信建立醫療病房、重症單位及協力部門自衛消防編組看板、每日編組人員編排更新編組任務，並建制完整醫院事件指揮系統，以因應災害發生時，醫院發揮統合戰力，降低損失和確保人員安全；此外新冠疫情期間，他辦理南區毒化災醫療救護演習、以視訊方式進行模擬演練，防護工作不停擺。

李忠信表示，擴充智慧消防系統平台、改善消防訓練弱點、創新創意提進等3項，是他每日在醫院堅持推動的工作，「有安全的醫院、才有病人安全」；消防系統平台可進一步推展到遠端影像連線與通話，能於第一時間掌握現場狀況，更有效率控制現場降低災害。

他說，醫療人員十分忙碌，但演訓制式化不能一成不變，必須尋找弱點，持續精進，讓演訓更生動與逼真。醫院鼓勵員工有新想法就提案，他近3年提出12件創意提案，其中病房微波爐電源斷電防呆創意，將災害發生率降到零。

麻豆新樓醫院院長劉啓舉說，此次得獎歸功同仁們齊心努力，勉勵李忠信組長以終為始，持續提升醫院及避難弱勢場所防火管理能力，也感謝消防局第二大隊及麻豆分隊，長期以來對醫院消防安全指導。