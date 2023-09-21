「混蛋」風波延燒不斷，農業部昨提出雞蛋變液蛋屬於「實質轉型」，產地可以標示為台灣，遭到食藥署打臉。立委參選人侯漢廷今日受邀上前高雄市新聞局長王淺秋主持的《千秋萬事》時表示，農業部說法根本只是為了掩蓋自己無能，並將以違反偽造文書罪、瀆職罪及《食安法》等規定向檢方告發農業部及畜產會。

侯漢廷表示，農業部與畜產會涉及教唆業者違法洗產地，根本就是官員帶頭說謊，還要業者為錯誤政策背書，若不是陸續有業者被發開罰了，他們根本不會提出相關公文出面指證，是受到政府要求才將產地標示為台灣。他指出，全台各縣市積極徹查雞蛋流向，但是高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲卻是動作最慢、最小，在在顯示政黨輪替的重要性。

侯漢廷指出，是否能將進口產品產地標示為台灣，「實質轉型」，都有相關規定，若沒有改變產品原料的本質，實質加工達3成以上，就該把原料來源標示清楚，農業部「實質轉型」的說法更是被食藥署打臉，因此無論是因為無能或故意要求業者將產地標示為台灣，農業部與畜產會都涉及違反《刑法》的瀆職罪，同時他也將提出告發。