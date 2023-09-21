今早台股反向及美股反向ETF全數走高，包括群益臺灣加權反1(00686R)、富邦臺灣加權反1(00676R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、元大台灣50反1(00632R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、元大S&P500反1(00648R)等。

張繼文分析，從美國銀行最新的全球基金經理人調查顯示，市場對中國經濟不景氣的擔憂導致聰明錢紛紛湧向美股，並逃離新興市場，2023年9月將新興市場股票配置大幅調降，也是自2022年11月以來的最低水平，相較之下，美股配置大幅上升，這是自2022年8月以來首次加碼，與此同時，標普500指數今年以來上漲17%，MSCI新興市場指數僅上漲2%。

在美國科技股方面，Qualcomm先前宣布，將至少供應iPhone製造商Apple 5G 晶片至2026年，預計iPhone16系列也將使用Qualcomm的晶片，Meta持續採購更多NVIDIA H100 GPU以訓練新模型，並建立資料中心，功能可望比7月份推出的Llama 2模型強大數倍。隨著各大科技公司持建構自己的語言模型，對GPU的需求強勁，預計可以持續支撐NVIDIA公司的營收表現。