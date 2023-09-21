今年中秋節落在9月底，南僑油脂及冷凍麵糰的銷售表現樂觀以待，將為營運再添新活水。第4季進入傳統旺季，餐飲消費市場需求旺盛，法人預期，南僑業績可望再攀高。

南僑8月稅後純益8865萬元，月增41.59%、年增4.13倍，每股純益0.36元，前8月稅後純益5.26億元，每股純益2.21元。

後疫情時代，生活恢復正常，上海南僑食品8月稅後純益人民幣585.14萬元(約新台幣2569萬元)，月增37.46%、年增1.35倍。