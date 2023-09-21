圓剛第二季由虧轉盈，EPS為0.31元，圓剛事業組合有三大塊，直播串流、遠端視訊及AI邊緣運算系統，圓剛今年下半年最重要的業務重點是直播帶貨。

圓剛科技邀請對VTuber產業有興趣的大專院校與高中職學生踴躍參與。競賽主辦單位長榮大學資訊及設計學院及台灣虛擬網紅協會表示，報名期限自即日起至2023年10月20日中午12時截止。本屆大賽設有電繪原創與平面視覺LOGO兩大類別，歡迎海內外學子積極報名參加。

圓剛科技長期深耕直播產業，致力於為直播實況主提供最頂尖的裝備和技術支援，其中包括獲得德國IF設計獎的創作者多功能支架(BA311)、超廣角美肌功能的視訊鏡頭(PW315)、高效能4K VRR實況擷取盒(GC551G2)、優質的黑鳩動圈式麥克風(AM330)，以及專為VTuber量身打造的直播控制器(AX310)，將直播體驗提升到新的高度。

圓剛科技的直播控制神器AX310更是提供無限擴充的虛擬熱鍵功能，協助虛擬主播迅速切換場景，調整畫面設定和音訊輸入，使得直播表現更為專業和精彩。簡易的操作介面也讓直播主能更專注於與觀眾的互動，輕鬆掌握各項設定，打造出更加生動和吸引人的直播內容。這些專業設備為 VTuber 們帶來卓越且精彩的直播體驗，讓他們更好地與觀眾互動，展現獨特魅力。