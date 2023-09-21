中歐國家波蘭作為烏克蘭的堅定盟友，長期以來在國際舞台上為烏克蘭發聲，收留難民並協助提供各種物資援助。不過就在烏克蘭穀物進口禁令到期後，波蘭為了保護國內農民，決定單方面限制烏克蘭穀物進口，引發烏克蘭強烈不滿。烏克蘭總統澤倫斯基甚至表示，限制穀物出口形同幫俄羅斯打仗，這番言論徹底激怒波蘭，宣布不再對烏軍供應武器，雙方爭端迅速惡化。

根據BBC報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）20日透過電視發表演說，宣布不會再把先進武器運送至烏克蘭，要留下來保衛自己。

自俄烏戰爭爆發後，波蘭即向烏克蘭提供大力援助。圖為俄烏戰爭一周年，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示將力挺烏克蘭。（路透）

這項決定的導火線來自雙方對烏克蘭穀物出口的爭議。自從俄烏戰爭爆發之後，俄羅斯幾乎封鎖黑海主要海運航線，導致烏克蘭穀物輸出困難，必須透過陸路出口，也造成大量穀物流入中歐。

今年5月，歐盟同意保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克對烏克蘭實施穀物進口限制，以保護這些國家的農民，不過禁令在15日終止後，歐盟決定不再延長，波蘭、斯洛伐克和匈牙利則表示將自行實施限制。

事實上，這些國家雖然反對烏克蘭穀物進口到自家市場，但還是可以經過它們轉售，不過烏克蘭似乎並不滿意，除了向世貿組織（WTO）提出申訴，澤倫斯基也在聯合國演說中譴責鄰國阻擋穀物出口，甚至批評部分國家「只是假裝支持烏克蘭發動反攻」。

這番言論立刻引來華沙當局不滿，除了傳召烏克蘭大使、表達抗議之外，也宣布停止供應武器。

波蘭自戰爭初期即向烏克蘭提供大力援助，不僅敦促德國提供豹2坦克，也承諾向烏軍提供戰機，並協助收容150多萬難民。如今雙方因為穀物爭端撕破臉，其他國家會如何因應，仍有待觀察。