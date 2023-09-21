立委參選人侯漢廷21日受邀參加前高雄市新聞局長王淺秋主持的《千秋萬事》時表示，前農業部長陳吉仲接受專訪時提到，不要成為假消息害者。侯痛批，從進口雞蛋到冷鏈、塗臘等保存方式，農業部說法不斷被打臉，才是最大假消息來源，支持民進黨就是支持「壞蛋」、「混蛋」。王淺秋也痛斥「士大夫無恥是為國恥」。

侯漢廷表示，農業部與畜產會帶頭要求業者將液蛋產地標示為台灣，追根究底就是為了趕快消化完從巴西進口的8800多萬顆雞蛋。他指出，雖然現在查出有5000多萬顆雞蛋要被銷毀，但也表示另外3000多萬顆雞蛋已經流入市場，嚴重影響民眾身體健康，王淺秋也質疑，為什麼政府還要另外花一筆人民的納稅錢來銷毀這些雞蛋。

侯漢廷進一步表示，他將以《貪汙治罪懲治條例》告發相關人士。他說，「超思」公司保守估計獲利3800萬，他會要求檢方徹查公司金流，無論是流入特定人士的帳戶或是他們的助理、親屬帳戶等，一定能找到蛛絲馬跡，是否真如行政正副院長陳建仁、鄭文燦等人所說抹黑造謠，金流說了算。

侯漢廷表示，立院即將開議，行政院也必須針對雞蛋議題進行施政報告，若是雞蛋保存真的沒有問題，就現場打蛋讓大家看清楚。他說，希望明年達成政黨輪替，將超思、金流狀況、相關公文等全部「攤在陽光下」。