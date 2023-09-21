羅一鈞走進台南大學餐廳廚房突襲檢查有無防疫死角。（曹婷婷攝）

台南登革熱病例數已8171例，疾管署副署長羅一鈞本周一起進駐台南指揮登革熱防疫，連4天走進熱區巡查，他今早到台南大學視察表示，本周新增病例數預估較上周降低15％，疫情確定本周可反轉。至於各界關心醫療量能，他說，目前住院人數下降、侯診也未壅塞，如因病人湧入，造成急診負荷不堪，市府會啟動急、門診分流措施，但目前還沒到這程度。

羅一鈞今早視察台南大學登革熱防疫情形，他說，台南包括成大、南大都是中央權管單位，疾管署署長莊人祥上個月已經視察成大，他今天來視察南大。

面對台南疫情已破8000例，他表示，台南從本周日到周三新增病例數，均較上周同期下降15％，此外，上周單周新增1900多例，本周預計1500例左右，確定本周是疫情反轉的一周。

針對外界關注醫療量能問題，他也說，本周一住院人數128人，到目前為111人，住院人數有下降，防疫總顧問許以霖每天上午9點、5點都會分2次掌控醫院收治情形，即時掌握相關資訊，不會讓醫療壅塞情形發生。

羅一鈞說，登革熱疫情在中央、地方齊心努力下，一定可以看到明顯下降反轉，讓大家安心過中秋節，台南目標是10月中旬單周降到千例以下，展現防治成效，這部分也要仰賴大家團結合作。他說，自己每天走進熱區巡視，分析疫情情報，也就防疫死角，以機動防疫隊角度提供市府防疫參考。

面對外界關注他南下督導防疫，疫情可望下降，他說，「我其實沒那麼厲害，也不是捕蚊燈」強調防疫是靠大家齊心努力，他是代表中央南下，監督中央部會單位更慎重防疫，希望很快能順利達成防疫目標。

他提及實地走訪深刻感受大家防疫真的很辛苦，他舉昨天到安南區視察海砂屋，一個不小心踩空，結果鞋子、襪子都毀了。他也透露一個小故事，前晚忙完已8、9點，走進東區一家牛肉麵店要用餐，被告知已過了營業時間，他前腳剛離開，不久老闆就追上來，「請問是羅醫師嗎？我老婆認出你，一定要讓你吃飽！」他說，來台南防疫也感受台南人滿滿熱情。