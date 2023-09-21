彰化市1名45歲王姓男子，因酒駕被查扣駕照，他不爽其父親因此禁止他騎機車，今天清晨與父親口角後竟放火燒機車，火勢延燒到一旁民宅，他闖下大禍後竄逃，遭警方依涉及公共危險罪嫌全面追緝中。
今天清晨6點多，彰化縣消防局獲報彰化市彰南路1棟鐵皮民宅起火燃燒，火勢猛烈，且濃煙竄天。
該局派遣第一大隊、彰化、東區與花壇分隊等單位多達32名消防員趕往現場，由彰化分隊長林聖偉指揮搶救。
消防人員以切割器破壞鐵捲門後，鋪設水線灌救，約1個小時後將火勢撲滅，幸無人員傷亡。
消防與警方在火場清查，發現在火場附近有1輛被燒到幾乎僅剩骨架的機車，由於當時屋內無人，機車離火場又有數公尺遠，懷疑這是1起縱火案，隨即調閱監視器追查。
警、消調查過程中，火場的王姓屋主表示其兒子酒駕被扣照，他禁止兒子再騎機車，兒子竟嗆聲要燒掉機車，今天清晨他們父子又因騎車等事吵架，之後機車及兒子住的鐵皮屋起火後，其子即不知去向。
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