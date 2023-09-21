TPASS行政院通勤月票在今年7月1日全面啟用後，成為北中南3大生活圈通勤福音，21日公路局表示，10月2日將在台東啟動299月票模式，屆時東部民眾可藉由月票搭乘市區公車、客運，及台鐵。

TPASS月票首先於高雄、屏東、完成南高屏月票生活圈，南高屏則是只要每月999元方案，全面涵蓋台南市、高雄市及屏東縣等月票適用運具及範圍。10月初後將加入台東縣，讓南高屏生活圈更完整。

高雄市採每月399元方案，不論是台鐵、市區公車、公路客運、捷運、渡輪、輕軌及公共自行車，任一運具間的轉換都能互通。

屏東則是除了每月299方案可利用公車（市區公車及公路客運）及公共自行車搭到飽外，再推出以台鐵、公車、公共自行車為適用運具的每月399元方案，滿足縣內往來需求。

接著台東將推出299方案月票，可搭乘當地市區公車、公路客運及台鐵。自9月18日起開放預購，可讓民眾選購使用任一電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)，更貼心地提供超商多功能媒體事務機(KIOSK)申購服務。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，為推動行政院通勤月票，並以交通運輸串聯民眾行旅生活、達成信賴與共好，交通部公路局自112年1月起持續與各地方政府展開密切討論，並在各政府機關、民間業者的響應下順利推動。以往來臺東市區與成功地區的公車單程票價146元為例，每月來回通勤20日就需花費5840元，自10月起只需要每月一張299元的臺東TPASS通勤月票，就能在各運具間自在轉乘不加價，為旅客省下大筆的通勤支出。因此鼓勵民眾多加利用通勤月票來培養搭乘大眾運輸習慣，並可利用「iBus_公路客運」APP查詢相關客運班車資訊，讓每趟旅程輕鬆省時省荷包。