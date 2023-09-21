台北地檢署

朱學恒涉性騷二度出庭 檢方做「這件事」恐處5年刑

台灣今年6月發生多起「＃MeToo」事件，名嘴朱學恒因性騷擾台北市議員鍾沛君，引發軒然大波，朱事後告發自己涉嫌性騷，台北地檢署7月5日首度以「他字案」被告傳喚朱到案，並當庭勘驗朱的手機，查證案發前後他與鍾的相關對話內容。北檢今早二度開庭傳喚朱調查，檢方認為朱涉案情節已較明朗，全案已改列「偵字案」，檢方今是首度以「偵字案」被告傳喚朱說明。

今年6月，國民黨籍台北市議員鍾沛君在臉書揭露，去年曾遭朱學恒在飯局上兩度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引發議論後，朱學恒在6月12日赴北檢遞出148字的「犯罪事實」告發狀，告發自己涉及性騷擾罪嫌。

北檢受理朱的告發後將分「他字案」，將朱列為性騷擾罪被告偵辦，7月5日首度以被告身分傳喚朱到案，庭訊約1個半小時結束。

庭訊後，朱對於媒體詢問本案相關問題，一律回答「不評論」。據了解，朱辯稱當天他喝醉「斷片了」，記不得。但據悉，檢察官當庭翻拍朱的手機勘驗，查證案發前後他與鍾的相關對話內容。

北檢今早二度開庭傳喚朱調查，但跟上次庭訊不同的是，本案已改分「偵字案」，朱是首度以「偵字案」被告身分出庭，顯示朱涉案情節已較上次明朗。

法界人士認為，朱學恒對鍾的行為，已非單純乘人不及抗拒的性騷擾犯行。尤其他短時間內兩度違反女方意願強吻及摟抱，恐構成最重可處5年有期徒刑的《刑法》強制猥褻罪。