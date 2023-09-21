10歲就考上大學、16歲成為博士生的28歲大陸男子張炘煬，曾經被稱為神童，雖然現在靠著接案為生、提款卡裡只剩幾千元（人民幣，下同），但他對於不用看別人臉色的生活感到滿意，甚至直言在這個時代，混吃等死反而能幸福一輩子。

幼童時期，張炘煬就因在多個國際數學競賽拿下金牌成名，接著先後於10歲考上大學、13歲成為碩士研究生、16歲成為博士研究生，但花了8年時間，才在2019年拿到博士學位。

張炘煬近日接受陸媒《九派新聞》專訪時透露，自己畢業後曾當過外聘教師，期間存了5萬元（約22萬元新台幣），現則與朋友合夥接案，並在上海租屋、每月租金2200元（約9700元新台幣），由於之前存的錢差不多花完了，目前又沒固定薪水，所以提款卡只剩下幾千元，父母每2、3個月會固定轉帳1萬元（約4.4萬元新台幣）給他。

儘管如此，但張炘煬對目前的生活還算滿意，他強調時代已經變了，混吃等死反而能幸福一輩子，至少自己不需要看別人臉色工作，且真有什麼需要的話，打通電話給爸爸就可以解決。