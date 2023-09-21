杭州亞運將於23日開幕，大陸外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並為赴陸出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

據新華社，赴陸出席開幕典禮的外國領導人有：柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）、科威特王儲麥沙（Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah）、尼泊爾總理達哈爾（Kamal Dahal）、東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）、韓國總理韓悳洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里阿都（Johari bin Abdul）。

此外，汶萊蘇丹代表蘇弗里親王、卡達埃米爾代表焦安親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希里婉瓦麗、吉爾吉斯副總理拜薩洛夫等也將出席相關活動。