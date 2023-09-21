英國國王查爾斯三世今天呼籲法國和英國重振兩國關係，法國總統馬克宏則在英王進行為期3天國是訪問的首日，在凡爾賽宮以奢華晚宴款待這位英國君主。

查爾斯三世（King Charles III）原定3月到法國展開登基以來首次國是訪問，但因為法國各地出現反年金改革的示威和罷工，最後只好延期。此行旨在表明查爾斯三世的母親、女王伊麗莎白二世逝世1年多後，查爾斯三世的政治家地位。

但此行也給了雙方機會展現具有近120年歷史的英法協約依舊穩健存在，雖然英國脫離歐洲聯盟（EU）讓英法關係一度緊繃。

Rolling Stones frontman Sir Mick Jagger and actor Hugh Grant, were among the 160 guests addressed by King Charles and Emmanuel Macron



https://t.co/rydtDzA25B — ITV News (@itvnews) September 20, 2023

The Hall of Mirrors at the Palace of Versailles is the venue for tonight's State Banquet for King Charles and Queen Camilla as guests of President and Mrs Macron.

God Save The King 🇬🇧 Vive la France 🇨🇵 pic.twitter.com/giJCOCPP6B — Dickie Arbiter LVO 🇬🇧 (@RoyalDickie) September 20, 2023

法新社報導，這場晚宴在17世紀建造的凡爾賽宮裡舉行，查爾斯三世和王后卡蜜拉（Queen Camilla）是座上嘉賓，菜單上列有藍色龍蝦和精選英國與法國起司。

出席晚宴的其他賓客還包括英國搖滾傳奇人物米克傑格（Mick Jagger）、兵工廠足球俱樂部（Arsenal）法籍前教練溫格（Arsene Wenger）、英國演員休葛蘭（Hugh Grant）和法國奢華精品億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）。

查爾斯三世在祝酒詞中表示：「我們所有人都有責任重振我們的友誼，以確保它能夠應對21世紀的挑戰。」

雖然查爾斯三世並未直接提及英國脫歐的分裂，但他提到英法兩國「悠久且複雜的歷史」。

據路透社報導，查爾斯三世和母親伊麗莎白二世同樣能說一口流利法語，他熱中於追隨母親腳步，並提到伊麗莎白二世對法國深切的情感；此行也是重建英法關係的良機，英國2020年在紛亂之中脫歐後，兩國關係陷入緊繃。

馬克宏（Emmanuel Macron）在祝酒詞中表示：「儘管英國脫歐，由於我們兩國關係如此悠久，我知道我們將持續共同寫下我們大陸的部分歷史。」

馬克宏形容查爾斯三世此行，是「向我們的過去致敬…也是對未來的保障」。

另一方面，法國評論員興奮指出，馬克宏一再碰觸查爾斯三世的肩膀，馬克宏的夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）也親吻了卡蜜拉，這在疏遠且嚴肅的伊麗莎白二世時期是無法想像的。

法國評論員興奮指出，馬克宏一再碰觸查爾斯三世的肩膀，馬克宏的夫人碧姬．馬克宏也親吻了卡蜜拉，這在伊麗莎白二世時期是無法想像的。（圖/路透社）

查爾斯三世此行被視為英國退出歐洲聯盟引發緊張局勢後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）試圖重置英法關係的後續「軟實力」行動。

查爾斯三世、卡蜜拉、馬克宏和碧姬明天將訪問巴黎聖母院，視察聖母院屋頂2009年遭逢祝融後的修復工作。

查爾斯三世伉儷接著將於22日前往西南部城市波爾多（Bordeaux），遊覽行程將包括參觀一處有機葡萄園。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120921