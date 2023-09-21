立委參選人侯漢廷21日上《千秋萬事》節目時透露，曾有藍營高層致電希望他選到底。（《千秋萬事》節目製作單位提供／蔡宗穎台北傳真）

立委參選人侯漢廷以無黨籍身分投身士林、北投區立委選戰，外界傳言該區本就是艱困選區，若他參選，恐怕分散藍營選票，不只對該區藍營立委參選人張斯綱不利，更可能白白將席次送給對手。侯漢廷表示，他一直保持開放態度歡迎國民黨協調、整合，但「絕不接受搓湯圓」，不過到目前為止都沒有收到消息。

侯漢廷表示，雖然藍營在媒體上說有和他聯絡，但他本人都沒有收到國民黨的相關溝通訊息，甚至和張斯綱的私訊聊天，都是他被「已讀不回」收尾，他認同國民黨主席朱立倫想選出「最有戰鬥力」人馬的看法，也歡迎國民黨用民調、類初選等方式協調，推派出最合適的人選。他強調，尊重國民黨任何動作，但最重要的是「落在實處」。他也透露，曾有國民黨高層致電希望他「選到底」。

侯漢廷信心表示，無論是戰鬥力、地方服務或是問政表現，他都是打擊民進黨最有戰力的男議員。他提出新北市深陷餵藥案疑雲抹黑時，就是他率先出面告發副總統賴清德，另外當民進黨立委吳思瑤攻擊台北市前瞻時，也是他第1個跳出來反擊，「送槍給國民黨」，在在顯示他的戰鬥力。

侯漢廷進一步表示，疫情期間他是唯一捐贈HFNC給醫療單位的政治人物，2021年也曾為四大公投斷食130小時、2020年前高雄市長陳菊擔任監察院長時，他也是唯一衝上拒馬的民意代表，顯示他和人民站在同陣線的決心。他強調，身為民代不是站在講台上「講完就走，把民眾留在現場」，而是應該身先士卒。