48歲唐玲2019年被診斷出罹患胃癌，經過8次化療和切胃手術，竟發現癌細胞轉移至4期，只好摘子宮和卵巢保命，她正能量抗癌，常在臉書分享生活大小事，未料卻因此遭酸民諷「用『生病』來刷存在感」，氣得唐玲直呼：「那給你生病啊！給你胃癌4期，好不好？」她怒揭：「醫藥費是要噴好幾百萬的耶，錢花光光還不一定會活！」

唐玲昨（20日）在臉書爆氣發文，不滿遭酸民諷「用『生病』來刷存在感」，她怒嗆：「誰喜歡用生病來刷存在感啊？那給你生病啊！給你胃癌4期，好不好？跟你換！跟你換！跟你換！」同時表示，胃癌4期根據最新國健署的統計，存活率只有4.5％，「如果想要活的話，醫藥費是要噴好幾百萬的耶！」表示無論是醫治還是自然面對死亡的過程都很恐怖，且醫藥費要花很多錢。

唐玲以自身經驗說：「打化療的時候七葷八素，每天軟綿綿、噁心想吐不能動，還醜的要死，越來越虛弱，錢花光光還不一定會活！！」回憶辛苦的過程，讓她動怒說：「說這種風涼話的人，實在太沒有良心了」，表示自己生病時認真求生存、分享病程，「你不好好鼓勵支持，還產生嫉妒的心，到底有什麼毛病呢？」希望酸民能將心比心。

面對癌症，唐玲日前受訪表示，化療後仍會背痛、關節痛，每天都要調整身心，有無止盡的恐懼，同時，她也試著調整狀態，多運動、更注重身心靈保養，正能量面對病魔。