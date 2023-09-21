俄羅斯戰機從英國航母上呼嘯而過

英國身價40億英鎊（近1530億台幣）的「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母最近出任務，艦上卻只有8架艦載戰機，進一步引發英國長期缺乏戰機的擔憂。

綜合外電20日報導，長達920英尺（約280公尺）的「伊莉莎白女王」號可容納 36 架F-35B隱形戰機，並可在執行任務時搭載 24 架，但如今有2/3地方都是空的。相對的，當美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）今年稍早訪挪威時，包括F-18在內，艦上有超過40架戰機。

海軍專家說，艦上機庫上開闊的空間顯示，英國缺乏前線戰機。英國目前有兩艘航母，其中「伊莉莎白女王」號9月8日參與了「火龍行動」（Operation Firedrake）軍演。它和北約（NATO）夥伴巡航挪威周邊海域和北大西洋，應該在於向克宮展現英國的打擊力。

英國國會議員最近在一份報告中警告，在「嚴重破壞性的削減」後，英國皇家空軍的戰機數量「劇減」。國防委員會的報告批評了軍方讓C-130J 「力士」（Hercules）運輸機隊提前退役，還有將 E-7「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機採購量從5架減為3 架。報告在結論中指出，英國皇家空軍因削減開支而「暴露在危險中」。

🔺 EXCLUSIVE: The UK’s lead aircraft carrier is two-thirds empty as it leads a major deployment this autumn because of the “slaughter” of RAF fighter jet numbers in recent years https://t.co/cmTLnozYug — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 20, 2023

由於F-35B能短場/垂直起降，在英國海軍兩艘滑躍式起飛甲板上運作，因此為英國皇家海軍所採用。然而，英國近年來一直努力設法填補兩艘航母的空缺，而美國在「伊莉莎白女王」號2021年出航，進行具有里程碑意義的印太之旅時，出借了10架 F-35B。

當時「伊莉莎白女王」號上雖有8架英國皇家空軍F-35B戰機，但其中1架從航母上起飛後不久，隨即墜入東地中海。事實上，皇家空軍有31架F-35B隱形戰機，而2025年預定要增為48架。英國空軍高層雖然很想要把機隊擴增為74架，但還是比原本的138架少了很多。

一名國防消息人士說，之所以無法有更多F-35B戰機上「伊莉莎白女王」號，是由於地勤和機組員仍需要在英國馬漢皇家空軍基地（RAF Marham）受訓。「在機隊規模達到所需水準之前，這是一種平衡。要是明天爆發戰爭，並部署了航空母艦，你會看到艦上有更多F-35。」