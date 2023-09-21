基泰建設於大直都更案的工地，發生嚴重工安事故至今接近半個月，20日晚間傳出工地有下沈的情況，引發附近民眾恐慌。對此負責督導工務相關局處的北市副市長李四川證實，大直25戶沉陷的房子其實每天大概有萬分之六的沉陷傾斜，所以當初有住戶要求長時間回去搬東西，北市府才會一直非常小心。

李四川表示，塌陷的25戶住宅部分已經被判定是危樓，且傾斜的情況相當嚴重，因此該棟很多民眾表達要回家拿東西時，市府都會特別注意民眾的狀況，原因在於民眾若在傾斜的建物裡面待太久，因為平衡感的問題，出來到外面時就會感到暈眩不舒服。

李四川說，北市府要求基泰在塌陷房子拆除前，要將裡面可以搬的東西都要搬出來，例如有30萬的彈簧床等，預定要拆除前，基泰要將裡面的東西可以搬的全部搬出來，再來包裝，看是哪一戶的大型的家具，最後才會拆。

至於針對受災戶安置問題，李四川透露，目前25戶中，有11戶願意搬入位在南港的基三社宅；其餘部分覺得覺得南港太遠的民眾，也協助給予租金補貼，基泰提供1坪1600元補貼，30坪就是4萬8000元。