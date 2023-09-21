女星侯佩岑以高學歷和知性氣質著稱，她從美國留學歸來後在電視圈擔任記者，憑藉甜美外型和流利口條很快當上主播，有「台灣第一美女主播」的美稱，之後便轉戰演藝圈，表現相當亮眼。近日侯佩岑翻到當年擔任主播時買給自己的筆，過去回憶頓時湧上心頭：「感恩所有，正面的，負面的，都是最好的安排⋯。」

侯佩岑昨（20日）發文透露無意間發現一隻筆，那是過去任職新聞主播時，她買給自己的鋼筆：「握著它，浮現出好多回憶和畫面。」她不禁感慨所有的過去，「那些走過的路，跌過的跤，遇見的人，流過的淚⋯都是活著的痕跡。」她也深深感謝所有正面、負面的事物，認為一切都是最好的安排。文末，她標註「念舊的人」、「捨不得丟掉」、「回憶」，並且用英文寫下「感激的」、「感謝所有的一切」。

貼文一出，頓時勾起大批粉絲心中共鳴，紛紛感慨：「侯主播是種回憶」、「思念侯主播～」、「我腦中也浮現好多侯主播的畫面呀」，藝人海芬（海裕芬）留言回道：「最珍惜卻又心疼念舊的人」、同為主播邱薇而也留言表示：「最愛侯主播」。

侯佩岑父親是節目製作人，母親是知名女演員林月雲，她早年出國留學美國南加州大學，以大眾傳播和心理學雙學位畢業，回國後擔任台視記者，後當上中天資訊台英語新聞節目《聽英語看新聞》（Power News English）主播，2004年淡出主播台，轉往演藝界發展。侯佩岑老公黃柏俊是銀行高層，兩人是在學姐婚禮上認識，至今感情甜蜜恩愛。