「台灣第一帥」王陽明與蔡詩芸結婚8年，被稱作地表最閃夫妻，最近卻傳出分居情變，昨(20日)王陽明出席活動沒把話說死，不願正面回應此事，晚間兩人一起去看「流行天王」馬龍（Post Malone）的演唱會，蔡詩芸在限時動態標註了王陽明帳號，但沒曬合影，王陽明則轉發了蔡詩芸的限時動態，夫妻倆看似相敬如賓的互動引發討論。

王陽明與蔡詩芸最近傳出因對女兒的教育態度差異大，導致婚姻觸礁，不僅分居正準備協議離婚中，對此，王陽明先前出席活動表示這是私事，沒有需要跟大家公布的事情，會以女兒的想法為第一考量，至於為何不戴婚戒？他解釋自己左手無名指多次受傷，不方便戴戒指。

蔡詩芸、王陽明昨一前一後曬出參加馬龍演唱會片段。（圖／翻攝自dizzydizzo、sunnyboyyy IG）

而對此，蔡詩芸隨後現身表示，目前心情平靜，由於家務事沒有涉及公眾利益，不方便公開，也不想佔據媒體版面，是否還相信愛情？她直言：「我一直以來都覺得幸福是自己給的」，而王陽明昨現身活動又被問此事，他低調說兩人會自己去面對，謝謝大家的關心，「We will be ok」。

昨蔡詩芸接連曬出多則參加馬龍演唱會的限時動態，可見她先跟女性朋友曬合影，接著拍馬龍表演標註王陽明帳號，暗示兩人是一起來，王陽明之後也轉發了曬蔡詩芸標註他的影片，未加上隻字片語解釋，只間接證實兩人是一起觀賞演唱會，其他則盡在不言中。