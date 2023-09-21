官司及爭議不斷的新竹市長高虹安，去年參選期間除了論文案爭議外，她另遭指控涉嫌詐領助理費案遭台北地檢署依貪汙罪之利用職務詐取財物等罪起訴，此外，本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高論文侵權，高告陳誹謗檢方不起訴陳後，陳提刑事自訴指控高女誣告罪，台北地方法院10月4日下午2時30分傳喚高虹安。

另檢方起訴指控，高虹安擔任立委期間，涉嫌將助理月薪以少報多，將多報 的差額46萬30元公款挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，檢察官斥責她公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳，卸責給助理，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，同時沒收犯罪所得。

台北地院經公開抽籤決定承審法官蘇宏杰，與審判長廖建傑及陪席法官王沛元共組合議庭，目前法官訂出庭期，9月25日傳喚高辦前行政主任黃惠玟及前法務主任陳奐宇、前組理陳昱愷，10月2日傳喚有「台大13妹」稱號的「公衛文」王郁文。