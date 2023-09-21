南韓啦啦隊女神李多慧，甜美外型加上超群的舞蹈實力，引起台灣球迷的關注；近期李多慧在YouTube頻道更新影片，她透露，因為經常來台灣工作，上個月首爾的房子只住了5天，讓她坦言，有想在台灣找房子。

李多慧20日更新個人YouTube頻道影片，片中皆以男友視角拍攝，可見李多慧趴床、小酌、撐傘逛街，其中她躺床、露出邪惡眼神的模樣，讓粉絲們看得目不轉睛；然而，當中她提及，因時常來回台北、韓國，且上個月首爾的房子只住了5天，讓她忍不住直言：「再這樣下去，是不是就要住台灣了呢？」

接著，李多慧表示，自己其實很習慣住台灣，而且來台灣時感到更加自在，反而待在韓國的家有些尷尬，因此考慮在台灣找個房子，而她也強調「我是真心要找房」，因為這樣就可以在房子內煮飯，並把粉絲的禮物放在家中，不用搬回首爾。

事實上，李多慧自今年四月來台應援後，每每上台應援都成為場邊最受矚目的焦點，而她被球迷捕捉到應援過程中，裙襬無意間被風吹飛，影片上傳至今短短一個月，就已經累積破億瀏覽，可見李多慧的魅力及人氣相當驚人。

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