一名人夫懷疑自己好友與妻子有染，查看行車紀錄器後，竟發現妻子與好友，就在台北市區大馬路邊，不顧一旁車水馬龍，兩人就在車上玩起車震，男方還大喊「我要看屁股，翻面」、「打砲不會飽」鹹濕對話，人夫大受打擊，因此決定對孫男提告求償400萬元。台北地院法官審理後，判孫男應賠償楊男40萬元較為適當。

根據判決書，人夫指控妻子因接送子女而結識小王，他也和小王成為朋友。但是兩人卻發生婚外情，於110年5月某日，二人直接在車水馬龍路旁車震，自覺遭妻子及朋友背叛，倍感悲憤、鬱悶，於離婚後接受心理諮商，仍未獲得紓解，需靠藥物維持日常作息，因此提告400萬賠償。

但是小王辯稱，行車紀錄器錄影畫面並無任何晃動，且畫面顯示時間與人夫指述不符，而且然人夫提告時間，距錄影顯示之畫面時間已逾侵權行為損害賠償之請求權時效，且人夫提出的兩人對話紀錄截圖僅為片段，不足證明他有侵害配偶權。

不過法官檢視行車紀錄器畫面，小王被告對人妻說，「做愛跟打炮不一樣，對你來說差異性很大嗎？」、「你可以輕一點嗎？靠近一點嗎？」、「我要看屁股，翻面」、「我慢慢懂你了。就是你要做愛才會飽，打炮不會飽。」、「你叫我名字的時候是HIGH的時候嗎？還是HIGH完了之後？」、「不如就別穿了，遇到你就是要把內褲脫掉」。

而且錄影期間聽見女方持續喘氣、呻吟之聲。其二人下車後，小王還有將手置於人妻腰間、將頭依偎在胸前，足以認定小王與人妻確實於車上為露骨對話並發生性行為。因此判小王須賠償40萬元。