電動車滲透率持續提升，各國也加速充電樁基礎建置，信邦今年出貨以AC(交流電)充電槍的槍頭及線束為主，目前正積極進行特斯拉標準，即北美充電標準(NACS)充電槍認證，預估10月底可以獲得認證，並於第4季開始出貨，信邦預估，明年車用產品營收可望較今年成長20%。

工業應用及綠能產業進入需求淡季，且消費性電子旺季落空，讓信邦第3季營運未能延續往年趨勢優於第2季，7月及8月合併營收為54.62億元，不過，信邦初估，9月合併營收可望優於8月，第3季合併營收仍有望創下歷年同期新高。

歐系外資最新報告預期，信邦2023年第3季/第4季營收將分別年增1%及年減2%，並微調信邦2023年到2025年的每股盈餘，不過歐系外資看好汽車產品將是信邦明年營收最強勁的成長動能，由於DC(直流電)產品ASP(產品平均售價)較AC產品高很多，隨著DC充電槍於明年開始放量，將有助於信邦利潤率提升，給予「買進」評等，目標價則由385元微幅下調至377元。