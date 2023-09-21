前五大非現金支付場景依序為：1.網路購物、2.超商消費、3.實體通路、4.繳納保費、水電費及學費等、5.停車/加油優惠。

第四季起，將迎來百貨、電商購物季，市調顯示逾5成於折扣季無論是百貨周年慶或雙11皆有購物計畫，其中達19.27%為電商派、17.34%為百貨派，兩者皆會參加者達21.69%。對比去年調查結果，百貨派佔比大幅減少43%(去年30.63%)，同樣也反映於今年百貨通路聯名卡7.13%的低迷市佔率，對比去年(13.7%)有高達近48%的顯著降幅。可見步入後疫情時代，消費者的購物通路選擇並未因疫情趨緩而傾向走入實體百貨通路，反而更偏向於線上虛擬通路消費。

Money101行銷總監陳均銘分析，除支付行為、使用情境及信用卡回饋內容外，電子支付及旅遊熱潮的影響力也反映於首刷禮的選擇之上，根據調查結果顯示，可支援無接觸支付的電子禮券依舊為最受歡迎的首刷禮(佔比39.55%)，而掃地機器人(21.69%)同樣備受矚目，行李箱(20.25%)則位居第三名。

相比今年二月份市調，行李箱的偏好程度從第八名(14.94%) 一舉飆升至第三名，顯見疫情趨緩後旅遊熱潮不容忽視的影響力，而部分銀行於推出海外消費回饋的信用卡中，也搭配著如日本sucia、Apple Pay等與電子支付工具相關的高額回饋，同時布局電子支付與海外旅遊兩大消費情境，在後疫情時代的市場中，滿足消費者更多元的需求。