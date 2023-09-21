現代人生活忙碌，怕飲食不均衡，會服用維生素B群來補充營養素，其實何時服用也影響效果。營養師李婉萍表示，B群最好是飯後1小時內吃，例如若想要白天一起床精神奕奕，要吃完早餐後吃；若想要晚上好入睡，應晚餐後吃，這樣才能達到B群提神又助眠的效果。

許多人一旦嘴破就想到B群，白天昏昏欲睡也想透過B群提神，晚上睡不著也想吞B群，不免疑惑B群的確實功效。李婉萍在其臉書表示，B群其實代表多種維生素B的集合，即使旗下維生素B的功能接近，但仍可依自身症狀，再挑選更適合哪種維生素B，例如提神醒腦要吃B1、口角炎要吃B2、腹瀉／皮膚癢痛要吃B3、頭髮稀疏要吃B5(菸鹼酸)、失眠／憂鬱要吃B6、落髮要吃B7(生物素)、貧血要吃B9(葉酸)、肩膀痠痛要吃B12。

不過，有些人症狀多元或不想細分各種維生素B的功效，李婉萍說，也可以直接吞服一顆B群，但她不建議民眾在早上出門空腹時吞顆B群，或直接當早餐吃，而是應該在飯後1小時內吃，因為空腹吃可能會導致胃痛。她建議，想要白天精神好的人，應該吃完早餐後服用，若想晚上好入睡，應該晚餐後吃B群。

若不想直接吃B群保健品，李婉萍表示，也可透過平常飲食獲得B群營養素，例如晚餐來碗豬肝湯、吃超商賣的茶葉蛋，或自己煮的水煮蛋，都可獲得人體所需的維生素B群。