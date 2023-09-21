大陸《環球時報》引述日本共同社20日報導，日本財務省當天公佈的8月貿易統計初值顯示，包括水產品在內的食品對中國出口為141.86億日元，較去年同期減少41.2％，創下東日本大地震後，近12年最大降幅。

日本時事通訊社分析稱，反對福島核汙水排海的中國政府，從8月24日開始全面暫停進口日本水產品的影響日益顯現。《讀賣新聞》認為，中國全面暫停進口日本水產品的影響，今後有可能會進一步擴大。

據日本《朝日新聞》20日報導，儘管今年8月，日本進入中國恢復出境團隊遊第三批名單，但未能因此提振外國遊客數量。

根據日本國家旅遊局20日公佈的數據，8月赴日外國遊客總數為215.69萬人，為2019年同期的85.6％。而中國遊客只有36.41萬人，雖然較前月增長6.6％，但僅為2019年同期水準的36.4％。其他外國遊客的數量則比2019年8月增長18％。

《朝日新聞》稱，水產品進口禁令可能會讓中國赴日團隊遊降溫。赴日團隊遊於8月10日解禁後，不少中國人諮詢赴日旅遊事宜。但當日本政府8月24日正式排放核汙水後，相關諮詢數量迅速減少。