台中市2家液蛋業者使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，至7月底才改回標示，遭疑涉嫌洗產地。業者喊冤，是依農業部指示標記「台灣」。農業部20日先說，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」，製造地可以標「台灣」，晚間又改口認錯。立院國民黨團今日痛批，「昔有陳時中（前衛福部長）校正回歸，今有農業部實質轉型」，這是實質詐欺犯。

台中市金寶公司與新德貿公司受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，因產品標示原產地台灣疑涉標示不實遭送辦。農業部原本稱雞蛋製成冷凍蛋液屬於「實質轉型」，標示可標示為台灣。農業部昨晚發稿認錯，依據《食安法》等相關法規，液蛋產品本即應標示 「原產地（國）」及有效日期。

國民黨團今舉行「農業部指示進口混蛋標示國產蛋，陳建仁 賴清德 出來負責！」記者會，立委賴士葆說，第一次聽到「實質轉型」，且說法馬上被食藥署打槍，農業部到底怎麼了？從前部長陳吉仲開始，「大家起乩啦？一個比一個更慌腔走板」。

賴說，農業部現在創一個實質轉型，這不是就在新冠肺炎（Covid-19）時，前衛福部長陳時中發明校正回歸，「前有陳時中校正回歸，現有農業部實質轉型」，這是實質詐欺犯。

賴大嗆，政府帶頭害業者違反食安法第15條、中華民國刑法255條、339條，這些法條沒有罰官員，只有罰民眾，因此所國民黨團會很快會提案修法，政府官員如果教唆民間造假，無論是公文或是商品標示等，政府官員都要法辦。

黨團首席副書記長李德維則說，農業部在陳吉仲任內，公務員讓廠商造假行為，「王子犯法與庶民同罪」，李說，老百姓違反食品法處罰很重，會罰款6萬到2億，甚至要求歇業、停業，但現在農業部教唆業者犯法，農業部也應該受到相關懲罰。

李說，再次要求行政院長陳建仁別視而不見，農業部指使業者造假，另一手，衛福部食藥署對業者開罰，行政院部會在上演黑白臉嗎？陳吉仲下台，全黨對他表達疼惜，但陳吉仲不只自己造假，還要求業者造假，「難道美國豬肉到台灣製作成絞肉，就可以變成台灣豬嗎？」