繼「認房不認貸」之後，廣州再成為一線城市中首個部分放開限購的城市。在廣州市中心城區越秀區的一位房產仲介吳悠（化名）看來，這一政策是「特大利多」，從20日晚上政策發布後，出來一直到晚上10點接電話不停。

至於另外北上深等3個一線城市是否會跟進？根據時代財經引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，「其他三個一線城市肯定會跟進的」，但就像廣州政策不是完全放開一樣，其他三個一線城市也不會完全放開，但一定是有空間的。

廣州市人民政府辦公廳20日發佈《關於優化我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》，對廣州市住房限購政策進行調整，多區放開住房限購，非戶籍人口首套房購置納稅社保年限從5年收縮至2年。

其中，將住房限購政策調整為，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房；非本市戶籍居民家庭能提供購房之日前2年在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，限購1套住房。這也意味著解除了週邊區域——黃埔、番禺、花都、白雲區部分地區的限購。

吳悠表示，從她的客戶群體來看，制約買房的主要原因，不是因為首付比例不夠低，而是沒有購房名額，例如現在有很多年輕人在廣州畢業工作，或湧入廣州工作，社保還沒交滿5年，但家庭條件寬裕、有購房需求和能力的，限購在很大程度上制約了他們的需求，現在放開後購房需求就釋放出來了。

據諸葛數據研究中心不完全統計，截至9月19日，大陸已約有30座城市放鬆限購政策。其中，東莞、佛山、瀋陽、嘉興、大連、南京、蘭州、濟南、青島、鄭州、合肥、無錫、武漢等13城已全面取消限購政策；蘇州、天津、長沙、杭州、廈門、西安等10多城放開針對局部區域、群體或房源類型的限購。