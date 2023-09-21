王姓老夫妻在兒子陪同下到農會提款300萬元，並要其兒子將鉅款轉交給孫子。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪湖警分局昨天接獲埔鹽鄉農會通報，一對80幾歲的王姓老夫妻臨櫃提款300萬元現金要幫助孫子，警方查證確認是詐騙後，再三苦勸老夫妻未果時，突心生一計，找來老夫妻的兒子，協調由兒子轉交300萬元給「孫子」，這才及時順利攔阻詐騙。

王姓老夫妻昨天9點多至埔鹽鄉好修村埔鹽鄉農會本部，要臨櫃提款300萬元，當時受理的林姓行員察覺有異，暫緩匯款並通知警方。

埔鹽分駐所線上巡邏員警陳正隆及張恆嘉等2人到場了解，王姓老夫妻表示接到自稱「孫子」的男子有投資資金需求急需匯款，警方一聽就直覺這又是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」。

警方在對老夫妻分析詐騙手法的同時，也連繫老夫妻的兒子，得知老夫妻的孫子並無資金需求，確認是詐騙手法後，請行員中止放款手續，警方隨後陪同老夫妻返家。

不過，王姓老夫妻相當固執，仍一再堅持要提款，警方及其子費盡口舌勸說無效時，突心生一計，讓王姓夫妻在其兒子陪同下到埔鹽鄉農會提領300萬現金，再由其子以將會轉交為由，代為保管該筆鉅款，除先順了老夫妻的心意，也避免讓詐騙集團得逞。

溪湖警分局指出，「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，詐騙集團會隨機撥打電話，再以模仿聲音軟體打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙，或假借遠房久未聯絡之親友來電，宣稱電話號碼已更改，謊稱急需用錢。

警方呼籲，民眾如接獲陌生電話表示親友來電借錢，應以舊有電話回撥查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當損失錢財。