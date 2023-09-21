2018年10月21日台鐵新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，造成18人死亡，多人受傷，宜蘭地檢署會同台鐵等單位勘查，發現疑似人體遺骸。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

花蓮太魯閣號列車翻覆意外造成多人死傷，日前事故列車竟還被發現遺骸、遺物，引起譁然，日前宜蘭地檢署再次勘察距今近5年前、在宜蘭發生的普悠瑪列車翻覆意外，尋獲細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，將鑑驗是否為人類檢體。

宜蘭地檢署表示，因近日新聞報載台鐵局太魯閣號第408次事故列車車廂仍有遺骸遺物，依據行政院112年9月6日檢討太魯閣0402事故車廂遺物遺骨未清理完成案會議紀錄，為求慎重，宜蘭地檢署署再於9月11日指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警及台鐵局同仁，再次詳加勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物。

宜蘭地檢署表示，9月11日勘查未發現有明顯為人類形體的疑似遺骸，僅發現背包1個（擠壓在嚴重變形座椅底下，經移除後發現）及硬幣等遺留物共10件，已交由台鐵局辦理後續招領工作。

9月15日，宜蘭地檢署檢察官再次會同台鐵局、罹難者家屬，做最後全面性清理工作，經台鐵局專責清理小組清運及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵警局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾，結果發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆。

宜蘭地檢署表示，當日即責警從速送請刑事警察局，鑑驗是否為人類檢體、是否為普悠瑪事故罹難者遺骸，待鑑驗結果，由本署為後續處置。