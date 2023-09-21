71歲作家李昂坐北捷時，因不滿坐在博愛座的3位年輕人不讓位，忍不住要求北市長蔣萬安明訂博愛座的使用方式，引起兩派論戰。對此，前主播蕭彤雯稍早發文表示，「博愛座如果淪為道德評判的標準，真的失去它的意義。」

蕭彤雯21日上午在臉書發文探討博愛座的議題，表示：「以前我支持博愛座，現在我贊成取消。」她認為願意起身讓座的人，無論坐的椅子是什麼顏色，只要看到有乘客比自己更需要位置，就會馬上讓坐，例如她的兩個孩子就是如此。

蕭彤雯坦言，現在的年輕學生既累又辛苦，部分女生還有痛經困擾，「所以『需要不需要』真的很難用外表判斷。博愛座如果淪為道德評判的標準，真的失去它的意義。不如就取消吧！對我來說，不論我坐在車上的哪一個位置，只要有比我更需要的人，我都願意讓座。」

此文一出，掀起熱烈的討論，網友紛紛留言：「只要有心任何座位都可以是博愛座」、「我也覺得取消博愛座會再比較好。因為不管有沒有博愛座，我也會讓給需要的人」，而有網友指出，可能有些人不愛被施捨的感受，加上讓位的距離若太遠，車內又搖搖晃晃，對乘客來說都相對危險，因此博愛座仍有必要存在，對此蕭彤雯回應：「這樣說來，博愛座的設置都在門口附近確實也是有道理的。只是現在我覺得爭議太多了～真的失去原本的意義。」