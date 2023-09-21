【全程字幕】告發陳吉仲、林聰賢教唆犯罪！ 羅智強點綠營「3人」狂轟：站出來講清楚 @ChinaTimes

進口蛋「混蛋」案 藍營告陳吉仲、林聰賢涉教唆犯罪(陳志賢攝)

進口蛋「混蛋」引發食安危機，業者表示是依農業部提供的標示樣張，將產地標示為「台灣」，國民黨立委參選人羅智強、張斯綱、台北市議員王欣儀、律師簡榮宗等人21日到台北地檢署告發農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢2人教唆業者犯罪。

羅智強說，陳吉仲、林聰明教唆業者將進口蛋標示為「台灣蛋」罪證確鑿，涉及刑事責任，所以要告2人教唆犯罪，由巴西進口蛋、超思的不可思議蛋，每一天都讓人嘆為觀止，無法想像的離譜發展。

台中市衛生局查緝問題進口蛋，查獲2家液蛋業者自6月起使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，至7月底才改回標示來源進口國，遭疑涉嫌洗產地。但業者表示，是依農業部提供的標示樣張，將產地標示為「台灣」，雖曾反應產地應為進口國，直至7月26日才接獲農業部通知，將產地標示改為來源進口國。

台中市長盧秀燕證實，2家業者都表示受中央指示，也出具當時中央給的圖示，指示進口蛋做成液蛋，要標示為國產蛋，業者是根據圖示貼標籤，已將全案移送檢調偵辦，相信檢調會讓事件水落石出。

農業部原本說，進口蛋做成冷凍液蛋屬於「實質轉型」，製造地依法可標示台灣。「實質轉型」是以原物料型態的改變來定義，例如花生進口到台灣加工為花生油，型態上從固體變為液體即實質轉型。

但是衛福部食藥署林金富表示，已向農業部說明，進口雞蛋經洗選、打成液蛋沒有經過實質轉型，依照《食安法》，應參照比例多寡，要標示原產地。農業部次長陳駿季表示，7月後已有新的通知給業者，要求之後進口蛋加工的冷凍液蛋應標示原產國。

對此，農業部昨晚說，中央畜產會因其標示方式有認知誤解而產生爭議，農業部監督失周，向社會大眾致歉。