高雄劉姓補習班少東，2021年與到職不久的20歲女員工獨處時，竟在她飲料中摻入「迷姦藥水」，再脫衣磨蹭企圖性侵，最高法院駁回劉的上訴，考量他坦承犯行，且以160萬元與被害人達成和解，經對方表示願給予他自新之機會，以藥劑強制性交未遂罪判刑4年定讞。

劉男在2021年起，在其父所經營之文理補習班擔任班主任，被害女子在同年6月前來前補習班應徵工作，經劉男面試後錄用，他見對方年輕（當時20歲）可欺，竟心生歹念，明知斯時因新冠肺炎疫情（COVID-19）嚴峻，該補習班採取遠距教學而無學生前來補習班上課，竟以藥劑強制性交。

同年月16日晚上，劉男利用只有她到班之機會，邀約她購買晚餐及飲料前來補習班後，旋將補習班鐵門拉下，趁她兩度因故暫離餐桌之際，將俗稱迷姦藥水之「F水」，摻入經她放置在餐桌之飲料中，她喝下後因藥效發作而趴睡於櫃檯再跌落地板。

劉男見她不省人事後，掀開她的POLO衫以撫摸、親吻胸部，並將她褲裙及內褲脫至膝蓋，且脫光自己所著褲子赤裸自己下半身，緊貼她下半身反覆磨蹭，他因察覺對方全然不醒人事，懼怕她恐因自己偷摻入飲料內之「F水」數量過多而死亡，乃倉促穿回自己與她的衣服，將她搬回她租屋處。

被害人隔天驚醒驟見劉男竟在其租屋處內，於是報警前來，她完全清醒後，檢具租屋處監視錄影畫面等件再次報警，經警方帶同年月25日執行搜索查扣補習班監視錄影主機及裝盛「F水」之玻璃瓶1個等物，乃悉全情。

一審及二審斥責劉男預謀犯案，其惡性及情節均屬重大、惡劣，侵害被害人之性自主決定權與人格尊嚴程度甚高，實不宜輕判，但考量劉男犯後終能坦承犯行之犯後態度，與被害人達成和解，並已賠償160萬元，判刑4年，劉提上訴，最高法院駁回確定。