一名30歲的男網友分享，他的父母都是二婚，他出生的時候，爸爸已52歲、媽媽48歲，爸媽分別和前妻及前夫所生的孩子都比他大很多，最小的姊姊也比他年長26歲，而這些兄弟姊妹的孩子也都比他大，因此他今年才30歲就已經是祖字輩的人了，而爸爸也早已晉升到太祖級，超狂家譜曝光以後，原PO女友竟問要不要快點結婚，引起網友討論。

一名30歲的男網友在Dcard上分享，他的爸媽再婚以後，想著兩人年紀都很大，應該不能生了，因此完全沒避孕，沒想到意外懷孕，媽媽生下他的時候已48歲，而爸爸則52歲，大家常誤會他是爸媽的孫子。

男網友表示，爸媽過去都有過一段婚姻，爸爸跟前妻是青梅竹馬，很早就結婚，15歲生下同父異母的大哥、16歲生下大姊、18歲生二哥；然後媽媽跟前夫則是18歲就結婚，19歲生同母異父的大哥、20歲生下大姊、22歲生下二姊。因此他最小的姊姊都比他要年長26歲，而他所有兄弟姊妹的小孩也都比他大。

男網友說，如今他才30歲就是祖輩級的人，當他帶著年僅26歲的女友回家，女友先是將他的爸媽誤認為阿公阿嬤，後來又好奇詢問「有沒有傳宗接代的壓力？」讓他忍不住笑說，他們家什麼都缺，最不缺的就是人。

男網友進一步解釋，同父異母的大哥今年67歲，大哥的長子今年47歲，足足比他大了17歲，而大哥的長孫今年28歲，只比他小2歲，而且剛生小孩，所以他的爸爸已升級當太祖，對於他何時要結婚生子，可以說是一點都不急，但女友卻突然問要不要早點結婚，讓他很不解。

男網友表示，後來女友解釋說，如果他們現在結婚，她立刻變成現成的嬸婆祖，若再過幾年再結婚，情況就有些尷尬了，因為當他們走紅毯時，在他們屁股後面拿婚紗的那個花童，就是那個叫她嬸婆祖的人。

超複雜的家庭樹狀圖，引起網友熱烈討論，「這故事人物好多好有趣，不知道是不是創作文，但如果女友很快就想結婚，會不會是因為近幾年就能分家產」、「好歡樂，推我家什麼都缺就是不缺人」、「你們家的家譜好酷」。