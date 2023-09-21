立委參選人侯漢廷21日透露，宣布參選後，收到來自國民黨高層致電關心，原以為是要溝通整合，沒想到是希望他「選到底」。對此，同一選區國民黨立委參選人張斯綱則表示，目前接獲來自黨內高層的消息都是希望朝整合邁進，從未聽說過有人支持侯選到底的說法。

另外，侯漢廷也提到，國民黨在媒體曾表態有和他整合的意願，但至今仍未收到相關訊息。張斯綱則回應表示，黨中央的態度是，由他們來和侯聯絡、整合，希望張按照原本計畫打選戰就好。