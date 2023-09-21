新能源車企的搶人力道逐漸加大，近日比亞迪董事長兼總裁王傳福在2023年ESG全球領導者大會表示，2023年為應屆生提供了3.18萬個職位。據《時代週報》從比亞迪方面了解到，3.18萬的校招生中，碩博士占比達61.3％，顯示在應屆生就業壓力較大的2023年，車企卻成為擴大就業的新水池。

甚至比亞迪從去年已開啟狂飆式招聘，2022年僅應屆生就吸納1.5萬人，2022年年報顯示，員工人數一年內從28萬暴漲至57萬。

甚至比亞迪的大幅招聘或只是新勢力車企擴張的縮影。據脈脈的《2023新能源汽車中高端人才趨勢洞察》報告顯示，2023年1到3月統計中，比亞迪、蔚來、理想是新能源汽車人才吸納能力TOP3。

據中國電子信息產業發展研究院、智聯招聘聯合發佈的《2023年汽車產業人才發展報告》也顯示，今年1到7月，汽車產業招聘職位數較上年同期增長6％；新能源汽車產能集中區域加速「搶人」，招聘職位數更年增18％。

脈脈高聘人才智庫特邀顧問熊燕舞表示，「資本、廠房、零部件、晶片、創新技術的緊缺，曾是新能源汽車產業發展的攔路虎，但目前缺的是人才，包含電控、智慧網聯、電機、電池等人才虧空嚴重。」