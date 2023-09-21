一名女子指控公公自從搬到她家後，成天酗酒、言語性騷擾，還意圖侵犯她，她跟先生多次反映無效，甚至還被先生怒罵「花癡亂想」，讓她有了想離婚念頭，崩潰直呼「結婚前看走眼嫁錯人，我只能準備好離開這個家了」，網友也看傻眼，奉勸她快離婚。

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，婆婆到歐洲照顧小姑的孩子，把身體狀況不穩定的公公託付給她照顧，公公住進她家後，成天喝酒、對她言語性騷擾，如腿很白、屁股很翹、胸部很大等，先生得知不以為意，反要她多包容。

某日晚上她和先生親熱，結束後她到浴室洗澡，公公竟說「我兒子是不是早洩？不然妳怎麼這麼快就出來？」讓她超級傻眼。再隔幾天先生出差，只剩她跟公公在家，她在陽台收衣服，公公全身酒氣走過她身後，她感覺大腿有股熱流、屁股被頂，她一腳把公公踢倒在地，公公因此骨折住院。

親友得知都怪罪原PO沒把公公顧好，事後她跟先生吐苦水，卻換來對方謾罵，指她花癡亂想，讓她情緒崩潰，焦慮到睡不著覺，擔憂未來和公公獨處是否又會被侵犯，「難道要等我被公公性侵成功，老公才願意站在我這邊嗎？讓我有想要去報警的念頭，只能怪我結婚前看走眼嫁錯人，我只能準備好離開這個家了。」

網友看了她的遭遇，奉勸離婚或搬回娘家，「直接離一離吧！這什麼鬼家庭」、「為什麼不離婚，至少先直接搬回娘家吧」、「家裡裝針孔攝影機蒐證，拿到公公性騷的證據」、「妳就算被性侵了，大家也只會說妳勾引公公、或是叫妳隱忍」。

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