台中市衛生局查獲2家液蛋業者使用「混蛋」卻標示台產，業者稱依農業部要求標示，行政院副院長鄭文燦21日表示，農業部對食藥署規定有誤解，針對「通知錯誤」，農業部昨日已正式致歉，聯合稽查也會按照規定進行；另，外傳農業部長陳吉仲請辭涉黨派鬥爭，鄭表示，陳辭職是不想假訊息和抹黑影響團隊，黨內對於陳的努力和承擔都給予肯定，沒有不同看法。

台中市衛生局日前查獲2家液蛋業者自6月起使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，直到7月底才改回標示來源進口國，疑似涉假冒產地，但業者表示是依農業部指示將產地標示為「台灣」，遭質疑帶頭違法。

鄭文燦21日視察至林業保育署台中分署雙崎工作站視察「台8線36K至62K（含台8甲線）谷關至德基段」，媒體問及此事，鄭文燦表示，農業部在6月時對食藥署的規定有所誤解，殺菌冷凍液蛋仍須標示產地來源，因此於7月通知所有業者需要按照食藥署規定，針對通知錯誤農業部已正式致歉。

鄭文燦說，目前無論殼蛋還是殺菌冷凍的液蛋都需標示來源的產地，只有經過加工處理才能改為加工製造，這是基本的分界，按照《食安法》規定已有清楚說明，並請食藥署聯合稽查時按照規定來稽查標示。

至於陳吉仲二度請辭獲准，引發外界猜測與民進黨內派系鬥爭有關，鄭文燦反駁，這是完全沒有事實依據的猜測；陳吉仲勇於負責，對農業有熱情、專業和理想，和農民互動良好，是台灣農業轉型過程中的重要推手，蔡總統、賴副總統及陳院長都非常肯定他7年來的表現。

鄭文燦說明，陳部長認為進口雞蛋調節國內需求，能夠讓國人買到平價雞蛋，是非常重要的政策目標。如果沒有啟動進口雞蛋，1顆雞蛋高達9、10塊，對整個民生物價有很大衝擊，當時的黑市價錢就是這樣，不可能讓它常態化，決定啟動調節措施。另，為了讓國內雞農獲得保障，農業部也編列44億元進行畜禽舍升級改善，兼顧蛋農和消費者，用心被肯定的。

鄭文燦說，陳部長辭職是因為有很多不正確的假訊息和刻意製造的抹黑，不想讓農業部團隊受到影響，決定主動辭職，對於部長的用心努力和承擔都給予肯定，民進黨內沒有不同看法。