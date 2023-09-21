蘋果最新款手機iPhone 15上市，出現搶購熱潮，有位PTT網友想買東西犒賞自己，考慮要換機車或是將安卓手機升級成iPhone 15 Pro Max，同時他也公開帳戶餘額，沒想到省吃儉用工作10年只有存3.6萬，反而引起熱烈討論，一票網友噓爆，怒嗆原Po只是裝窮引起關注。

該名網友先是貼出存款只剩36300元的明細單，並表示，「工作十年省吃儉用戶頭餘額剩下這樣，想買東西爽一下」選項包括全新迪爵機車、iPhone 15 Pro Max及其他意見，沒想到大家都在討論為何戶頭只有3.6萬，許多人很虧原Po是在反串。

網友傻眼狠噓，「如果是真的，好奇錢都拿去做什麼」、「買房了喔？恭喜」、「我想你有另一個戶頭的錢非常多」、「十年怎麼可能才這樣，還債嗎」、「你連pro都買不起還不好好存錢」、「好了啦裝什麼窮」、「三萬六也不夠買iPhone吧，別傻了。」

甚至有人建議他記帳好好理財，不要讓戶頭只有3.6萬，「如果是真的，先好好記帳增加收入吧」、「留著點看病錢吧！不是在臭你，實在是平常人和窮人只差一場病」、「不要騙人了，如果是真的，先理財讓身價不要只有3萬。」

事實上，此次iPhone 15系列入門款從29900元起跳，頂規最貴的款式是iPhone 15 Pro Max 1TB售價高達58900元。