環境部日前揭牌，官員透露，將於2024年訂定徵收費率、2025年徵收碳費，並搭配優惠費率制度，讓外界質疑環境部減碳的決心，環團今天呼籲，應在今年年底前確定起徵費率，費率應在無優惠費率的前提下，碳費每噸500元起徵，並以2030年增加至每噸3000元為目標。

環境部部長薛富盛近日接受專訪時透露，碳費費率將考慮消費者物價指數（CPI），以免造成綠色通膨。環境權保障基金會研究員林彥廷表示，薛富盛提及的「綠色通膨」，考慮CPI等，讓環境部像是站在產業的角色。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，環境部近日陸續預告碳交易相關子法，但碳費子法仍無下聞，如依一般程序，就算明天預告碳費子法需要60天時間，且還要召開碳審會決定，碳費費率勢必要要明年才能決定，碳費徵收時程不斷延宕，但「不能在沒有碳費收取前就建立碳交易市場」。

台氣候行動網路研究中心執行長趙家緯則說，氣候法明確提及碳費的訂定要基於公平、外部成本內部化等精神，薛富盛受訪時卻提及「綠色通膨」，但依世界各國的外部成本內部化計算，如美國提及要達190元鎂金、約台幣5800元，如以現行環境部規劃的調升速速及方向，不僅難反映外部成本、也難克服工業減碳惰性。

趙家緯強調，如以300元起徵價格已低於韓國碳交易價格，並低於新加坡水準，300元及500元代表的意義是否要針對製造業大排放源補貼，如以300元徵收相較500元徵收，則每年就為排放源減徵240億元，在氣候緊急時代不被允許。

台灣大學社會系副教授劉仲恩指出，國外碳費考量指標為以減量目標推算，如目前要達到2050淨零碳排目標，回推碳定價要達多少才能促成一定力道的減碳，或是用社會成本外部成本，回推排放一噸碳的成本是多少計算。